«Слава Украине». Хорватский футболист после победы над россиянами записал видеообращение

7 июля сборная Хорватии в серии пенальти победила команду России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Вскоре после матча в интернете появилось видеообращение защитника хорватов Домагоя Виды, который забил мяч с игры и реализовал послематчевый пенальти. «Слава Украине, давай, давай!» – такими словами Виды начинается это короткое видео.

В кадре также присутствует бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич. Он добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!».

Оба футболиста долгое время выступали за киевское «Динамо». Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го и после завершения карьеры игрока он остался работать в украинском клубе.

Слова Виды предсказуемо привлекли внимание. После этого видеообращения защитник хорватов дал экспресс-интервью и сказал, что «это шутка».

– Вы имели в виду, что эта победа – для Украины?

– Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел.

– Вы уверены, что все поймут, что это шутка?

– А почему они могут не понять?

– Политика, русские и украинцы не понимают друг друга.