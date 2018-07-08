Азаренко вышла во второй круг микста на Уимблдоне

Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) вышли во второй круг смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису.

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В 1/32 финала они победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4 и теперь встретятся с «посеянными» под седьмым номером Анной-Леной Грёнефельд (Германия, 18) и Робертом Фарахом (Колумбия, 16).

Андрей Василевский (63) и Анастасия Родионова из Австралии (43) в первом раунде выиграли у представителей хозяев Уимблдонского турнира Кэйти Боултер (464) и Люка Бэмбриджа (78) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7), а во втором со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 2:6 уступили словенке Катарине Шреботник (28) и австралийцу Майклу Винусу (23), имеющим девятый номер «посева».

Не преодолели первый барьер в миксте Лидия Морозова (50) и чилиец Ханес Подлипник-Кастильо (50): поражение от Джона Пирса (Австралия, 5) и Шуай Чжан (Китай, 76) — 4:6, 3:6.

Во втором круге (1/16 финала) мужского парного разряда Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич (66) были слабее Робина Хаазе из Голландии (46) и Роберта Линдстедта из Швеции (56) — 6:7 (4:7), 1:6, 6:7 (3:7).

На этой же стадии соревнований дуэтов у женщин Арина Соболенко (80) и Вероника Кудерметова (Россия, 63) проиграли 14-м «сеяным» Лючии Градецкой и Су-Вэй Се с Тайваня (17) — 6:4, 4:6, 3:6.

Как уже сообщалось, в 1/8 финала женского одиночного разряда вышла Александра Саснович. 9 июля она встретится с Еленой Остапенко из Латвии (12).