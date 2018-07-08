Лукашенко считает налоговиков доброжелательными и конструктивными

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В своем поздравлении с профессиональным праздником работникам налоговых органов Александр Лукашенко отметил, что их работа положительно сказывается на инвестиционном климате страны и стимулирует деловую инициативу.

Фото пресс-службы президента

По словам главы государства, одними из главных направлений деятельности налоговых органов является не только исполнение бюджета, но и «укрепление принципов добросовестности и конкурентоспособности, изыскание стимулов для роста экономики государства».

Лукашенко считает, что от результатов этой работы во многом зависит «обеспечение социальной стабильности в Беларуси и процветание нашего народа».

Президент отметил, что открытость, доброжелательность и конструктивность во взаимодействии с налогоплательщиками положительно влияет на инвестиционный климат Беларуси и стимулирует деловую инициативу.

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Тэги: налоговики Персона: Александр Лукашенко

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  • Если учесть, что сам Лукашенко - это лицо, захватившее гос.власть НЕконституционным путем (ст. 357 УК РБ). То налоговики - пособники уголовной группировки, захватившей и удерживающей незаконно захваченную власть.