Где и когда смотреть полуфиналы чемпионата мира по футболу

7 июля на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, завершилась четвертьфинальная стадия. Последней сборной, завоевавшей путевку в полуфинал, стала команда Хорватии, в серии послематчевых пенальти переигравшая россиян.

Таким образом, стали известны пары 1/2 финала.

Первый полуфинал между Францией и Бельгией состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00. Прямая трансляция — на телеканале «Беларусь 5».

Второй полуфинал между Хорватией и Англией пройдет в Москве 11 июля. Начало также в 21:00. Эту встречу в прямом эфире также можно будет посмотреть на «Беларусь 5».