Пьяный тракторист сбил пешехода и скрылся

В Могилевском районе в деревне Старое Пашково 7 июля около полудня 49-летний местный житель на тракторе сбил пешехода и скрылся.

Тракторист двигался по проезжей части улицы Березовская, не справился с управлением и совершил наезд на человека.

Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.