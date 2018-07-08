Пьяный тракторист сбил пешехода и скрылся

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В Могилевском районе в деревне Старое Пашково 7 июля около полудня 49-летний местный житель на тракторе сбил пешехода и скрылся.

Тракторист двигался по проезжей части улицы Березовская, не справился с управлением и совершил наезд на человека.

Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Тракторист же, который по предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения, после ДТП с места происшествия уехал, оставив пострадавшего на проезжей части, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилевской области.

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Тэги: пьяный водитель ДТП Город: Могилев

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