Пьяный тракторист сбил пешехода и скрылся
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В Могилевском районе в деревне Старое Пашково 7 июля около полудня 49-летний местный житель на тракторе сбил пешехода и скрылся.
Тракторист двигался по проезжей части улицы Березовская, не справился с управлением и совершил наезд на человека.
Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Тракторист же, который по предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения, после ДТП с места происшествия уехал, оставив пострадавшего на проезжей части, сообщает
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