В Таиланде начали эвакуировать детей, заблокированных в полузатопленной пещере

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В Таиланде начался завершающий этап операции по спасению детей и тренера их футбольной команды, которые оказались заблокированы в пещере, сообщает The Bangkok Post.

Детей поделят на четыре группы. Первую из них планируется вывести на поверхность к вечеру 8 июля. Каждого ребенка будут сопровождать двое водолазов. Последним планируется эвакуировать тренера.

Спасательная операция началась 23 июня. Дети оказались заблокированы под землей из-за сильных дождей, которыми затопило выход из пещеры. Поиски продолжались девять дней, 2 июля детей нашли живыми. В ходе спасательной операции погиб один из водолазов.

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Тэги: Таиланд

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