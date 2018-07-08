Ольгу Бузову так впечатлил гол Дениса Черышева в ворота хорватов, что она согласилась выйти замуж за футболиста

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову так впечатлил мяч игрока сборной России Дениса Черышева в ворота хорватов в матче 1/4 финала чемпионата мира, что она согласилась выйти замуж за футболиста.

Бузова опубликовала видеообращение к Черышеву в Инстаграм.

«Да, я согласна выйти за тебя замуж. Ты симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи», — сказала телеведущая.

Под видео Бузова разместила комментарий с таким словами: «Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили».

Бузовой 32 года, Черышеву — 27 лет.

Напомним, Бузова уже была замужем за футболистом – игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Они расписались 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

Что касается гола Черышева, то он не помог сборной России пройти в полуфинал. Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии послематчевых пенальти победу одержали хорваты.