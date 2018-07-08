БелАЗ в первом полугодии увеличил экспорт более чем на 50%

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» в первом полугодии увеличило экспорт на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В январе-июне 2018 года отгрузки готовой продукции предприятия выросли на 55,9%. Сумма отгруженной на экспорт продукции — более 500 млн долларов.

С начала года продукция под маркой БелАЗ была поставлена в 27 стран.

В июне новым рынком для БелАЗа стали Филиппины, куда была поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 т.