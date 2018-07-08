БелАЗ в первом полугодии увеличил экспорт более чем на 50%
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» в первом полугодии увеличило экспорт на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В январе-июне 2018 года отгрузки готовой продукции предприятия выросли на 55,9%. Сумма отгруженной на экспорт продукции — более 500 млн долларов.
С начала года продукция под маркой БелАЗ была поставлена в 27 стран.
В июне новым рынком для БелАЗа стали Филиппины, куда была поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 т.
Рост отгрузок в страны СНГ (без учета России) в январе-июне — почти в 3,5 раза, в Россию — на 43,8%. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 77,7%, сообщает
Обсудим?