БелАЗ в первом полугодии увеличил экспорт более чем на 50%

/ Экономика
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ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» в первом полугодии увеличило экспорт на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В январе-июне 2018 года отгрузки готовой продукции предприятия выросли на 55,9%. Сумма отгруженной на экспорт продукции — более 500 млн долларов.

С начала года продукция под маркой БелАЗ была поставлена в 27 стран.

В июне новым рынком для БелАЗа стали Филиппины, куда была поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 т.

Рост отгрузок в страны СНГ (без учета России) в январе-июне — почти в 3,5 раза, в Россию — на 43,8%. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 77,7%, сообщает БЕЛТА.

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Тэги: БелАЗ

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