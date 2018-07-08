В Тверской области на анархистской конференции ФСБ задержала белоруса

Гражданин Беларуси задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) на научной конференции «Прямухинские чтения» 8 июля в Тверской области, сообщает российский ресурс ОВД-инфо.

На конференцию, которая в нынешнем году посвящена теме «Революция и культура»", рано утром приехали сотрудники полиции. Они проверили у присутствующих паспорта, сфотографировали данные, а также проверили палатки.

В ходе проверки был задержан гражданин Беларуси. Полицейские после проверки его паспорта сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России. По словам подруги молодого человека, ранее ему ни о каком запрете на въезд не сообщали.

Друзья задержанного несколько часов не могли узнать, где он находится. В ОВД Торжка звонившим отвечали, что к ним такой человек не поступал, однако через какое-то время сообщили, что его увезли в ФСБ. В каком именно отделе ФСБ находится молодой человек, пока неизвестно.