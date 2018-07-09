Большой праздник культуры Украины прошел на «Купалье» в Александрии
Более 300 артистов и народных мастеров из Украины приняли участие в празднике «Купалье», который в эти выходные прошел в Александрии Шкловского района. Второй день праздника был посвящен Дням культуры Украины в Беларуси.
На выставке-ярмарке «Купальскія дзівосы» была представлена тематическая улица «Сарочынскі кірмаш», которая объединила более 40 украинских мастеров традиционных ремесел — кузнечное дело, соломоплетение, изготовление кукол-оберегов, гончарство и других.
Можно было продегустировать блюда и напитки украинской кухни, посмотреть творческие номера коллективов народного творчества. Много людей собрало выступление конного театра «Киевская Русь» на тематической площадке «Рысталішча».
Вечером воскресенья на «Купалье» прошел большой концерт украиснких музыкантов: на сцену вышли Национальный заслуженный ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, народные артисты Украины Тины Кароль и Ио Бобул, заслуженная артистка Украины Ленара Османова, популярные исполнители Олег Винник и Злата Огневич, группа LUIKU, квартет «Гетман», сообщает
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