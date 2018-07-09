Большой праздник культуры Украины прошел на «Купалье» в Александрии

Более 300 артистов и народных мастеров из Украины приняли участие в празднике «Купалье», который в эти выходные прошел в Александрии Шкловского района. Второй день праздника был посвящен Дням культуры Украины в Беларуси.

На выставке-ярмарке «Купальскія дзівосы» была представлена тематическая улица «Сарочынскі кірмаш», которая объединила более 40 украинских мастеров традиционных ремесел — кузнечное дело, соломоплетение, изготовление кукол-оберегов, гончарство и других.

Можно было продегустировать блюда и напитки украинской кухни, посмотреть творческие номера коллективов народного творчества. Много людей собрало выступление конного театра «Киевская Русь» на тематической площадке «Рысталішча».