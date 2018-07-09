«Английский пациент» признан лучшей книгой среди лауреатов Букеровской премии за все время её существования

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Канадский писатель Майкл Ондатже удостоен премии «Золотой Букер». Его роман «Английский пациент» был признан лучшей книгой среди всех лауреатов Букеровской премии за всё время её существования, сообщает The Man Booker Prize.

В шорт-листе «Золотого Букера» помимо «Английского пациента» были представлены произведения «В свободном государстве» Видиадхара Найпола, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли, «Волчий зал» Хиллари Мэнтел и «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса.

Открытое голосование за номинантов проводилось на сайте Букеровской премии.

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Тэги: Букеровская премия литература Персона: Майкл Ондатже

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