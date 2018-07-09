В Витебске рабочего засыпало грунтом. Прорабу предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ

В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица о нарушении им правил безопасности строительных работ.

22 декабря 2017 года на строительном объекте по улицам Чапаева и Мира в областном центре производилась раскопка траншеи. Находясь на объекте, прораб не осуществил должный контроль за проведением работ и не обеспечил безопасность выполнения земляных работ.

В ходе работ произошло обрушение грунта неукрепленных стенок траншеи. Им полностью засыпало 59-летнего монтажника наружных трубопроводов. Он погиб на месте. Еще один рабочий оказался под грунтом наполовину.

52-летнему прорабу предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, гражданского иска, других имущественных взысканий, на автомобиль обвиняемого наложен арест.