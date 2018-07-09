В Минске из интерната пропал 79-летний инвалид-колясочник

79-летний инвалид-колясочник Александр Ванцевич пропал из Дом-интерната для пенсионеров и инвалидов на улице Ваупшасова в Минске.

28 июня в 09:45 пенсионер без предупреждения покинул интернат и до настоящего времени его местонахождение не известно. Ванцевич передавигается на инвалидной коляске. Известно, что мужчина и ранее самовольно покидал интернат.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост около 155-160 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, смуглое, лоб вертикальный, брови прямые, глаза голубые, нос прямой, уши овальные, волосы вьющиеся, седые. Особые приметы: отсутствует левая нога.

Был одет: брюки спортивные темного цвета, джемпер темно-серого цвета, на ноге туфля темного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.

Если вы узнали мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, милиция просит сообщить об этом по телефонам: +375 25 922-14-89 или 102.