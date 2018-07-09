Ростуризм обещает белорусским клиентам «Натали Турс» «вариант решения сложившейся ситуации»

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) призвало белорусских клиентов туроператора «Натали Турс» не волноваться, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Белорусские туристы, которые уже отдыхают по путевкам российского оператора «Натали Турс», вернутся домой, отмечается в сообщении. Тем, кто только купил путевки, предложат вариант решения сложившейся ситуации.

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил журналистам, что агентство взаимодействует с белорусскими коллегами.

«Есть информация о том, что по линии компании «Натали Турс» за рубежом находятся порядка 200 человек. Часть из них уже вернулась на родину», — отметил он и добавил, что обратные билеты оплачены, туристы вернутся на родину в любом случае.

По словам Сафонова, Ростуризм уже поручил компании «Натали Турс» разработать варианты, чтобы урегулировать ситуацию с 400 белорусскими туристами, которые только приобрели путевки российского оператора. Компания должна вернуть деньги или предложить белорусам другой вариант путешествия.

О результатах, уточнил представитель ведомства, белорусская сторона будет уведомлена отдельно.

29 июня российский туроператор «Натали Турс» сообщил об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 3 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристы «Натали Турс» сталкиваются с проблемами при заселении в отели Испании, Италии, Турции и Греции из-за неоплаты, также неоплаченными в некоторых случаях оказываются авиабилеты и трансферы. 4 июля компания официально объявила, что не может выполнять обязательства по турпоездкам и аннулирует заказы с 4 июля по 30 сентября включительно.

Белорусские граждане могут вернуть деньги за отмененные российским туроператором «Натали Турс» поездки через свое белорусское турагентство, сообщил БелаПАН директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер. За возвратом денег туристы могут обращаться к агентству, с которым у них заключен договор. «Турист может написать заявление турагенту на возврат средств или замену тура, если оператор не может сразу вернуть ему деньги», — сказал он.