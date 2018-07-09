Мингорисполком запретил пикеты против строительства аккумуляторного завода под Брестом возле Администрации президента

Минский горисполком запретил проведение у здания Администрации президента двух пикетов против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Трехчасовые акции намечались на 9 и 11 июля.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, пикеты не разрешены на основании того, что поданные заявки не соответствуют требованиям статьи 9 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

«Предположительно акции запрещены потому, что этим законом проведение массовых мероприятий не допускается на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов государственного управления», — дополнил Кисляк.

По его словам, в Минский горисполком были направлены заявки на проведение в разные дни июля шести пикетов против строительства аккумуляторного завода. Три пикета намечались на площадке у здания Администрации президента на улице Карла Маркса, еще три — у Дома правительства на площади Независимости. Заявителями акций выступила группа жителей Бреста и Брестского района.

«По данным на утро 9 июля, ответы на четыре заявки еще не пришли. Активисты выясняют в Мингорисполкоме судьбу данных заявок, — сказал Кисляк. — На акциях в столице активисты хотели обратить внимание на этот проблемный завод высших органов государственной власти, так как считают: брестские чиновники пытаются замять недовольство людей против этого опасного производства».

Строительство аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале.