В Столинском районе годовалый ребенок выпил моющее средство. Он в реанимации

/ Происшествия
Просмотров: 108 Комментариев: 0

Вечером 8 июля в одном из сельских населенных пунктов Столинского района годовалый ребенок отравился моющим средством.

Он вместе с матерью и сестрой (семья проживает в Бресте) приехал в гости к бабушке. Примерно в 20:45 ребенок зашел в кухню и выпил моющее средство.

Малолетний был госпитализирован в реанимацию.

Столинский РОСК проводит проверку. Семья характеризуется положительно, пишет БЕЛТА.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отравился Город: Столин

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте