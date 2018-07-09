В Столинском районе годовалый ребенок выпил моющее средство. Он в реанимации
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Вечером 8 июля в одном из сельских населенных пунктов Столинского района годовалый ребенок отравился моющим средством.
Он вместе с матерью и сестрой (семья проживает в Бресте) приехал в гости к бабушке. Примерно в 20:45 ребенок зашел в кухню и выпил моющее средство.
Малолетний был госпитализирован в реанимацию.
Столинский РОСК проводит проверку. Семья характеризуется положительно, пишет
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