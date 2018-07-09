В Жабинковском районе шестилетняя девочка на велосипеде попала под колесо прицепа грузовика

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В Жабинковском районе Брестской области под колесо грузовика попала шестилетняя девочка на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в воскресенье 8 июля в 11:30 на улице Луговой в деревне Матеевичи. Грузовым автомобилем МАЗ с прицепом управлял 57-летний водитель. Девочка на велосипеде двигалась по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении. Она отвлеклась от управления велосипедом, закрыла глаза и вывернула руль в сторону движущегося грузовика, который совершал маневр обгона. В результате ребенок столкнулся с задним правым колесом прицепа и получил тяжелые травмы.

Девочка помещена в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы. По факту ДТП проводится проверка.

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Тэги: ДТП Город: Жабинка

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