Могилевчанка продавала обычную воду под видом духов

В июне в Ленинское РОВД Могилева поступило заявление от 45-летней минчанки. По ее словам, в интернете она приобрела парфюм за 213 рублей, а получила посылку с флаконом, наполненным водой.

«Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность мошенницы — ей оказалась 22-летняя неработающая могилевчанка, ранее не судимая. Девушка занималась продажей парфюмерии в интернете. Она покупала духи, переливала их в другие флаконы, а продавала клиентам обычную воду», — сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Собранные милиционерами материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.УК 209 (мошенничество).