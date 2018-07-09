Александра Саснович проиграла в 1/8 финала «Уимблдона»

Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в рейтинге ВТА) проиграла в 1/8 финала женского одиночного разряда «Уимблдона» — одного из четырех турниров серии «Большого шлема».

Александра Саснович. Фото из архива БелаПАН

До этой стадии белоруска добралась впервые в карьере. В 1/8 финала Саснович в двух сетах за 1 час и 18 минут уступила 12-й ракетке мира Елене Остапенко из Латвии – 6:7 (4:7), 0:6.

В первом круге соревнований Саснович сенсационно победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0, в 1/32 финала — американку Тейлор Таунсенд (73) — 6:0, 6:4, в 1/16 финала — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (25) — 6:3, 6:1.

Саснович была последней представительницей Беларуси в женском одиночном разряде «Уимблдона».

Помимо нее в основной сетке стартовали Арина Соболенко (32), Вера Лапко (82) и Виктория Азаренко (87).

Соболенко выбыла в первом круге, Азаренко и Лапко — во втором.