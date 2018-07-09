Мужчине стало плохо во время купания — он утонул

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8 июля на водохранилище Погост утонул 39-летний житель агрогородка Оснежицы: ему стало плохо во время купания.

Мужчина отдыхал с семьей. Он посадил 8-летнего сына на плечи и зашел в воду. Примерно в 20 метрах от берега на глубине около 1,5 метра ему стало плохо. Он снял сына с шеи, подтолкнул его к берегу, а начал тонуть.

Через полторы минуты мужчину вытащили на берег спасатели и начали оказывать неотложную помощь. Спасти его не удалось.

По предварительной версии, у мужчины во время купания произошел сердечный приступ. Как пояснила жена погибшего, за несколько дней до трагедии муж переболел ангиной, пишет TUT.by со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД.

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Тэги: утонул ОСВОД

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