Мужчине стало плохо во время купания — он утонул

8 июля на водохранилище Погост утонул 39-летний житель агрогородка Оснежицы: ему стало плохо во время купания.

Мужчина отдыхал с семьей. Он посадил 8-летнего сына на плечи и зашел в воду. Примерно в 20 метрах от берега на глубине около 1,5 метра ему стало плохо. Он снял сына с шеи, подтолкнул его к берегу, а начал тонуть.

Через полторы минуты мужчину вытащили на берег спасатели и начали оказывать неотложную помощь. Спасти его не удалось.