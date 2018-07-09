Витебские таможенники пресекли попытку перемещения незадекларированных предметов искусства на 73 тысячи рублей
Витебские таможенники пресекли попытку перемещения через пункт пропуска «Урбаны» на территорию Евразийского экономического союза дорогостоящих предметов искусства без сопроводительных документов,
Партия современных постеров, фото разных размеров и мебели следовала через белорусско-латвийскую границу из Литвы. В ходе проведения проверки сотрудники таможни установили, что кроме заявленных в сопроводительных документах товаров в грузовом отсеке дополнительно ввозятся картины, объемные инсталляции из картона и фанеры, а также потолочные металлические световые приборы. 54 незаконно перемещаемых предмета были размещены в грузовом отсеке среди иного товара, затрудняющего их обнаружение.
Общая стоимость незадекларированных предметов искусства составила более 73 тысяч рублей.
Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Нарушителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией скрытого от таможенного органа товара или без конфискации по решению суда.
Фото Государственного таможенного комитета
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