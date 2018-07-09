Нину Багинскую будут судить за пикет возле здания КГБ

В отношении оппозиционной активистки Нины Багинской составили административный протокол за проведение 7 июля одиночного пикета в поддержку политзаключенных.

Багинская простояла 40 минут возле здания КГБ в Минске с плакатом на белорусском языке «Свободу политзаключенным» и их именами: Святослав Баранович, Илья Воловик, Дмитрий Галко, Михаил Жемчужный, Ольга Николайчик, Павел Северинец, Денис Урбанович, Дмитрий Полиенко.

Затем подъехали омоновцы и увезли активистку.

«Меня увезли в УВД Центрального района, составили административный протокол о проведении несанкционированной акции, изъяли плакат», — сообщила сегодня БелаПАН Багинская.

По ее словам, в РУВД у нее также изъяли вещи, сняли шнурки. Активистка подумала, что ее собираются везти в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

«Я мило, но твердо объясняла: я — национальный патриот, люблю свою страну и не хочу, чтобы моих друзей, которые защищают Куропаты, сажали в тюрьму. Сказала, что хочу ехать собирать ягоды, а не на Окрестина», — рассказала Багинская.

После этого ее посадили в машину и повезли, однако возле ЦИП отпустили. В тот же день Багинская уехала на дачу, откуда вернулась сегодня.

Когда состоится суд, она пока не знает.