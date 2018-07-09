Гомельских пограничников привели в суд по дедовщине — для профилактики

На рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении двух бывших служащих заставы «Новая Гута», присутствовали около полусотни пограничников. Посещение суда организовано в профилактических целях.

В Гомеле продолжилось рассмотрение дела в отношении 20-летнего Романа Гладкого и 22-летнего Сергея Гузеева. Потерпевшими проходят семеро солдат, сообщает БелаПАН .

Согласно материалам обвинения, на пограничной заставе старослужащие издевались над новобранцами: заставляли делать по сотне приседаний и отжиманий, принуждали «отбиваться» — выдерживать удары по скрещенным у лба рукам.

Бывшие военные признают вину частично, утверждают, что их действия не имели целью насилие или унижение, что они поддерживали военные традиции и «укрепляли моральный дух» новичков.

Потерпевшие заявили, что простили обидчиков.