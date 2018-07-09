Трамвай загорелся в Минске

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Возгорание трамвая произошло днем 9 июля в Минске.

Трамвай загорелся на остановке в районе перекрестка проспектов Машерова и Независимости.

По данным МЧС, возгорание произошло на крыше трамвая возле токоприемника.

В результате ЧП никто не пострадал. «Водитель быстро сориентировалась и эвакуировала пассажиров. Была вызвана скорая помощь, но она никому не понадобилась, никто не пострадал», — сообщила БелаПАН официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Спасателям сигнал поступил в 15:20, а уже через пять минут возгорание было ликвидировано.

 

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Тэги: трамвай возгорание Персона: Ольга Мельченко Город: Минск

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