Трамвай загорелся в Минске
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Возгорание трамвая произошло днем 9 июля в Минске.
Трамвай загорелся на остановке в районе перекрестка проспектов Машерова и Независимости.
По данным МЧС, возгорание произошло на крыше трамвая возле токоприемника.
В результате ЧП никто не пострадал. «Водитель быстро сориентировалась и эвакуировала пассажиров. Была вызвана скорая помощь, но она никому не понадобилась, никто не пострадал», — сообщила
Спасателям сигнал поступил в 15:20, а уже через пять минут возгорание было ликвидировано.
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