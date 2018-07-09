Завершено уголовное дело о вооруженном нападении россиян на дом пинского бизнесмена

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Житель Пинска 1977 года рождения и его семья подверглись вооруженному нападению 4 января. Преступники оказали сопротивление прибывшей милиции.

Правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего двое нападавших были ранены и задержаны. Еще двум удалось скрыться. Сейчас известны все виновные, сообщает УСК по Брестской области.

 

В Пинске совершено разбойное нападение на частный дом: преступники оказали вооруженное сопротивление милиции

Было установлено, что три гражданина России, 1985, 1982 и 1975 годов рождения, действуя в группе с жителем Пинского района 1989 года рождения, разбив кирпичом стекло, проникли в дом предпринимателя, связали руки его жене и малолетней дочери скотчем. Фигуранты избили хозяина дома и завладели денежными средствами и имуществом на общую сумму свыше 26 000 рублей.

 

Оружие, которое использовалось при совершении разбойного нападения, было заранее ввезено двумя обвиняемыми из России.

Также было установлено лицо, которое оказывало содействие обвиняемым в совершении преступления — житель Пинского района 1991 года рождения, который до совершения разбойного нападения арендовал для них квартиру в Пинске, на личном автомобиле подвез их к дому потерпевшего, где указал на дом и возможные пути отхода.

С санкции заместителя прокурора Брестской области к обвиняемым была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 4 из 5 обвиняемых ранее не судимы, а один — в 2003 году был судим за кражу.

Уголовное дело изучено прокуратурой Брестской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Тэги: разбойное нападение вооруженное нападение Беларусь-Россия Город: Пинск

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