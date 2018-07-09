Митрополиту Павлу подарили на день рождения «Майбах»

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступил свидетелем по делу бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата Владимира Грозова.

Православная Церковь выставила ему иск в 750 тысяч долларов, однако в первый же день заседания от него отказалась, передает Оffice Life .

Как свидетель он сообщил, что живет в резиденции в Дроздах, но зарегистрирован в епархиальном управлении в Раковском предместье. При первом знакомстве Грозов показался ему «генератором идей», но затем на него стали поступать жалобы, и митрополит решил провести аудиторскую проверку. Теперь предстоятель БПЦ сожалеет, что инициировал возбуждение уголовного дела.

«Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники», — сказал в суде Заводского района митрополит.

Митрополит также считает, что Грозов оказался в СИЗО из-за того, что развернулась борьба за власть. Глава БПЦ признал, что в издательстве действительно были выявлены некоторые нарушения. Не были уплачены некоторые налоги, но позже ущерб был возмещен.

«Церкви не запрещено заниматься бизнесом, но для этого нужно зарегистрировать структуру, чтобы она вошла в реестр, платились налоги», — рассказал он во время процесса.

Патриарший Экзарх всея Беларуси признался на суде, что за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомобили.

«Вот на 65 лет мне подарили "Майбах"», — заявил митрополит Павел.

Он рассказал, что многие машины передавал монастырям и приходам. Чтобы избежать волокиты с документами, просто выписывал доверенности. По версии следствия, напомним, Грозов пригнал в страну 14 автомобилей, не уплатив таможенные пошлины, потому что оформлял их как подарок церкви.

«Не вижу оснований, чтобы были суровые меры в отношении Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и освободить его… Не вижу в нем какого-то умышленного врага», — заключил свидетель.

Бывшего руководителя издательства Белорусского Экзархата обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — хищение в особо крупном размере, уклонение от уплаты таможенных платежей и превышение служебных полномочий. Всего ущерб церкви, по данным обвинения, составил 1 250 000 рублей.