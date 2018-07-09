Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии

О преемнике Джонсона объявят позже.

«Сегодня премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — заявил официальный представитель Даунинг-Стрит, передает The Guardian .

Джонсон стал вторым министром, который оставил свой пост на фоне объявления деталей плана о выходе из ЕС. До него это сделал Дэвид Дэвис, министр по вопросам «Брекзита».

Политики критиковали вариант «мягкого Брекзита», который одобрило правительство Британии. План предусматривает, в частности, сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с Евросоюзом.