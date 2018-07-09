На границе с Латвией изъяли контрабандные картины на 73 тысячи рублей

В пункте пропуска «Урбаны» белорусские таможенники изъяли более полусотни предметов современного искусства.

Таможенники обнаружили в грузовом отсеке фуры 54 незадекларированных предмета — картины, инсталляции из картона и фанеры, а также художественные металлические светильники, которые спрятали среди другого груза, передает пресс-служба Витебской таможни.

Фото: Витебская таможня

По предварительной оценке, стоимость контрабандных произведений искусства составляет более 73 тысяч рублей.

По факту незаконного перемещения товаров начат административный процесс. Нарушителю грозит штраф до 735 рублей, возможна конфискация скрытого от декларации груза.