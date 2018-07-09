Западные санкции лишат российских космонавтов современных скафандров

Из-за санкционной политики США и ЕС российские скафандры нового поколения «Орлан-МКС» могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем системы передачи информации.

Генеральный директор НПП «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. «Неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только с российскими комплектующими», — отметил Поздняков.

По его словам, в настоящее время «определен максимальный и минимальный перечни работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить».

Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских, обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. Российские грузовые корабли «Прогресс» сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на пилотируемых «Союзах» из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется возможным.