Среди задержанных КГБ оказались замминистра здравоохранения и директор РНПЦ травматологии

/ Общество
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Стали известны имена других высокопоставленных медиков, которых задержали правоохранительные органы Беларуси.


Коррупция в Минздраве: КГБ провел массовые задержания

КГБ вскрыло масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси — задержаны 33 человека. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов, главврач Минской областной больницы Андрей Королько.

Недавно список пополнили не менее известные персоны, сообщает TUT.byВ частности, речь идет о заместителе министра здравоохранения Игоре Лосицком. Он осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения, курировал вопросы обращения медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Министерства здравоохранения и «Белмедтехники».

Еще одной жертвой масштабной зачистки силовиков стал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

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Тэги: коррупция в Минздраве дело врачей Персона: Игорь Лосицкий Александр Белецкий

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  • Очень печально, но похоже для выгораживания одного засадят половину министерства.