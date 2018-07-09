Среди задержанных КГБ оказались замминистра здравоохранения и директор РНПЦ травматологии
Стали известны имена других высокопоставленных медиков, которых задержали правоохранительные органы Беларуси.
КГБ вскрыло масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси — задержаны 33 человека. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов, главврач Минской областной больницы Андрей Королько.
Недавно список пополнили не менее известные персоны, сообщает
Еще одной жертвой масштабной зачистки силовиков стал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий.
Обсудим?