Под Слуцком погиб водитель микроавтобуса

Микроавтобус Ford Transit с 51-летним водителем за рулем врезался в ГАЗель дорожников из ДЭУ-64.

Водитель микроавтобуса погиб на месте, одного из рабочих госпитализировали в местную больницу, сообщает Кurjer.info .

Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщила в своем аккаунте в «Фейсбуке» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла во второй половине дня 9 июля между Шищицами и Буда Гресской, что спровоцировало двухкилометровую пробку.