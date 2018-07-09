Под Слуцком погиб водитель микроавтобуса

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Микроавтобус Ford Transit с 51-летним водителем за рулем врезался в ГАЗель дорожников из ДЭУ-64.

Водитель микроавтобуса погиб на месте, одного из рабочих госпитализировали в местную больницу, сообщает Кurjer.info.

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Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщила в своем аккаунте в «Фейсбуке» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла во второй половине дня 9 июля между Шищицами и Буда Гресской, что спровоцировало двухкилометровую пробку.

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Тэги: гибель водителя ДТП авария микроавтобус дорожная служба Город: Слуцк

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