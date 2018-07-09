ДНР-овцы захватили своего же комбата

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Прокремлевские боевики обвинили комбата «Шамана» в незаконном хранении оружия и похитили его из собственного дома.

«Это был настоящий штурм, правда, без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили троих охранников во дворе, потом одновременно ворвались в дом со всех сторон. И через двери и через выбитые окна. Как вы думаете, что вменили "Шаману"? Разумеется, то же самое, что в свое время всем остальным "командирам", которые чем-то не угодили действующей "власти". Незаконное хранение оружия и боеприпасов», — заявил один из российских наемников Михаил Полынков.

Он добавил, что подобный «беспредел» происходит в т.н. ДНР регулярно.

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Тэги: ДНР сепаратисты Украина-Россия война на Донбассе Персона: Михаил Полынков Город: Донецк

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