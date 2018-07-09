Четырехлетний ребенок чуть не утонул из-за невнимательности мамы

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Ребенок едва не утонул в Днепре в городском поселке Комарин Брагинского района — его спас матрос ОСВОД.

«Инцидент произошел 9 июля в 17.30 на обустроенном пляже на берегу Днепра. Матросы-спасатели несли службу, в какой-то момент один из них заметил, как четырехлетний ребенок ушел под воду. В это время его мать отвлеклась на телефонный разговор», — рассказал специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин, передает БЕЛТА.

Сотрудник ОСВОД быстро поднял тонущего на поверхность, так что ребенок даже не успел наглотаться воды. Обошлось без медицинской помощи.

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Тэги: ОСВОД Днепр спас ребенка Город: Комарин

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