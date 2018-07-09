Видеофакт. В Киеве горит многоэтажный жилой дом

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Пожар произошел вечером 9 июля на Позняках в Дарницком районе. О пострадавших пока не известно.

 

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Тэги: пожар жилой дом возгорание Город: Киев

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