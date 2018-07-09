Видеофакт. В Киеве горит многоэтажный жилой дом 09.07.2018 / 22:46 / Мир Просмотров: 217 Комментариев: 0 A- A+ Пожар произошел вечером 9 июля на Позняках в Дарницком районе. О пострадавших пока не известно. Оставьте комментарий (0) Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пожар жилой дом возгорание Город: Киев Другие материалы на эту тему: Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей» У пассажирки на станции метро «Площадь Победы» загорелся рюкзак На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека Трамвай загорелся в Минске В парке Воинов-интернационалистов в Бресте огнем поврежден памятник На Брестском рынке сгорели холодильные установки Обсудим? Правила форума Форум Все комментарии в ленте
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