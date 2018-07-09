Новой спутницей Лукашенко оказалась 21-летняя сирота из Светлогорска

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Девушка присутствовала в компании президента на празднике Купалья «Александрия собирает друзей».

Как видно на фото, опубликованном пресс-службой президента, справа от Лукашенко сидел его младший сын Николай, а слева — неизвестная брюнетка.

Фото: профиль Алины Роскач во «ВКонтакте»

Ей оказалась студентка БНТУ Алина Роскач, сообщает TUT.by. Она уже участвовала вместе с президентом в турнире по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах. Еще она была среди сотрудниц службы протокола, встречавших лидеров стран на саммите ОДКБ 30 ноября 2017 года.

Школьницей Алина представляла родной Светлогорск на конкурсе красоты и грации «Хрустальная Нимфа» в Гомеле, в 2013 году участвовала в «Мисс Дожинки», в 2016 стала второй вице-мисс на конкурсе университета и участвовала в конкурсе «Мисс Беларусь», на котором девушка получила финансовый грант, поскольку она сирота.

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Тэги: девушки Лукашенко Персона: Алина Роскач Александр Лукашенко Город: Светлогорск

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