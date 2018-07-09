Власти Минска затягивают вопрос об установке памятной доски в честь 100-летия БНР

/ Общество
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Столичные власти до сих пор не приняли положительное решение об установке на улице Володарского в Минске памятной доски в честь провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. Соответствующий ответ получил из Мингорисполкома оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.

Как сообщил БелаПАН один из членов оргкомитета председатель Партии БНФ Григорий Костусев, в ответе не говорится, по какой причине не принято положительное решение.


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Около месяца назад политики и общественные деятели попросили Мингорисполком ускорить решение вопроса об установке памятной доски. В обращении говорилось, что национальный общественный организационный комитет по празднованию 100-летнего юбилея БНР «высоко ценит» понимание столичными властями дела «увековечения памяти выдающихся личностей и значимых событий отечественной истории». По мнению комитета, это «способствует консолидации белорусской нации и укреплению ее единства».

При этом подчеркивалось, что оргкомитет вынужден обратиться к председателю Мингорисполкома в связи с тем, что затянулось окончательное решение об установлении уже согласованной с соответствующими органами мемориальной доски.


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До 25 марта, когда возле оперного театра состоялись разрешенные митинг и концерт, посвященные 100-летию БНР, столичные власти положительно высказывались об установке памятной доски. Но неофициально было сказано, что «надо делать все по закону, чтобы были проведены все процедуры».

Дата установки несколько раз переносилась, и когда это может произойти, по-прежнему неизвестно.

Средства на изготовление памятной доски вместо устаревшего оригинала, созданного в 1993 году скульптором Александром Шатерником, были собраны через интернет за несколько часов.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР Персона: Григорий Костусёв Город: Минск

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