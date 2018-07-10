В Лоевском районе волки загрызли 32 коровы

Ряд серьезных нарушений, в том числе факты бесхозяйственности, были выявлены сотрудниками прокуратуры в результате проверов сельскохозяйственных организаций Гомельской области.

Так, на некоторых фермах использовался подстилочный материал ненадлежащего качества либо вообще отсутствовал. Отмечено неудовлетворительное состояние помещений коровников и телятников, что способствовало заболеваниям животных.

Выявлены факты ненадлежащего состояния ограждений территорий ферм, поэтому имелась возможность для проникновения диких животных. Такие случаи установлены на территории ряда ферм Лоевского района: из 522 голов скота, павшего в 2017 году, 32 коровы стали жертвами нападения волков.

В отдельных случаях причиной падежа явилось ненадлежащее качество используемых кормов, наличие в пище инородных предметов. Например, на предприятиях Петриковского и Лоевского районов при исследовании двух павших животных были обнаружены фрагмент жесткой металлической проволоки и фильтр для молока.

Отдельными должностными лицами сельскохозяйственных организаций для сокрытия падежа животных допускалось умышленное искажение государственной статистической отчетности. По фактам служебного подлога возбуждено четыре дела по ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.