В Лоевском районе волки загрызли 32 коровы
Ряд серьезных нарушений, в том числе факты бесхозяйственности, были выявлены сотрудниками прокуратуры в результате проверов сельскохозяйственных организаций Гомельской области.
Так, на некоторых фермах использовался подстилочный материал ненадлежащего качества либо вообще отсутствовал. Отмечено неудовлетворительное состояние помещений коровников и телятников, что способствовало заболеваниям животных.
Выявлены факты ненадлежащего состояния ограждений территорий ферм, поэтому имелась возможность для проникновения диких животных. Такие случаи установлены на территории ряда ферм Лоевского района: из 522 голов скота, павшего в 2017 году, 32 коровы стали жертвами нападения волков.
В отдельных случаях причиной падежа явилось ненадлежащее качество используемых кормов, наличие в пище инородных предметов. Например, на предприятиях Петриковского и Лоевского районов при исследовании двух павших животных были обнаружены фрагмент жесткой металлической проволоки и фильтр для молока.
Отдельными должностными лицами сельскохозяйственных организаций для сокрытия падежа животных допускалось умышленное искажение государственной статистической отчетности. По фактам служебного подлога возбуждено четыре дела по ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.
Всего по результатам работы органами прокуратуры внесено 10 представлений, вынесено 3 предписания, направлены 37 постановлений о привлечении работников к материальной ответственности. В суды предъявлено 13 исковых заявлений о взыскании ущерба с виновных лиц, сообщает
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