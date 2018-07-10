Минздрав обещает оснастить ангиографами все крупные райцентры до конца 2020 года

До конца 2020 года во всех крупных районных центрах Беларуси появятся ангиографы, сообщил главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Вербовиков.

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Метод ангиографии используется для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Это рентгеновская контрастная диагностика заболеваний сосудов без катетеризации артерии, что менее травматично для пациента.

«До конца этого года ангиограф появится в Новополоцке. Думаю, что в течение двух-трех лет такая помощь будет оказываться во всех крупных районных центрах — в Мозыре, Лиде, Бобруйске и т. д., — сказал Вербовиков. — В течение 2020 года этот вопрос будет однозначно закрыт. Сегодня ангиографическая помощь оказывается в Минске и областных центрах, а также в Пинске, Солигорске, Орше, Барановичах».

Вербовиков отметил, что ежегодно увеличивается обращаемость к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, растет нагрузка на врачей. На первый план среди заболеваний выходит ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия: соответственно 60-65% и более 30%.