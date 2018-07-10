Украина впервые не примет участие в детском «Евровидении». Нет денег

Участник от Украины не сможет принять участие в детском «Евровидении-2018» по причине дефицита финансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие Украины в детском «Евровидении», однако в этом году из-за критического недофинансирования общественного вещателя представитель от Украины не сможет участвовать в международном песенном конкурсе», — говорится в сообщении вещателя.

В этом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины «впервые не имеет финансовой возможности» оплатить затраты на отборочный тур, членский взнос и другие обязательные выплаты.

Детское «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Белорусская столица второй в истории приимает конкурс. Первый раз — в 2010 году.

Украина участвовала в конкурсе 12 раз подряд, начиная с 2006 года. Представители Украины выигрывали конкурс в 2012 году и дважды занимали вторые места — в 2008 и 2013 годах. В 2013 году конкурс проходил в Киеве.