Белорусскоязычный Университет имени Нила Гилевича организует подготовительные курсы

Частный белорусскоязычный Университет имени Нила Гилевича в сентябре начнет проводить подготовительные курсы для учащихся старших классов и студентов, а также всех тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и подготовиться к централизованному тестированию и поступлению в вузы.

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Курсы будут организованы по истории Беларуси, математике, физике, химии, белорусскому, английскому, немецкому и (при наличии спроса) французскому языкам.

Преподаватели курсов, сообщает пресс-служба вуза, имеют богатый опыт работы в школах, лицеях и университетах. Занятия на курсах продолжительностью три месяца будут организованы два раза в неделю по три часа в день, продолжительностью шесть месяцев — раз в неделю (по субботам) также по три часа. Количество учащихся в каждой группе не более 10-12 человек.

Каждый курс включает три предмета на выбор учащегося в любой комбинации. Стоимость — 200 рублей.

Чтобы записаться на курсы, необходимо до 26 августа заполнить и отправить заявление на электронный адрес университета nhuniversitet@gmail.com с пометкой «Заявка на курсы» или почтовый адрес «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»: 220034, Минск, ул. Румянцева, 13.

К заявлению необходимо приложить скан или копию оплаты курсов. Деньги следует перечислить на счет частного учреждения образования «Университет имени Нила Гилевича» BY49BLBB30150193050167001001 BIC BLBBBY2X в ОАО «Белинвестбанк» с пометкой «Плата за курсы».

Соглашения с теми, кто пришлет заявление и копию об оплате, будут заключены на организационных встречах (собеседованиях), которые пройдут с 27 по 30 августа в офисе ТБМ с 17 до 19 часов. Для подписания договора необходимо принести паспорт и квитанцию об оплате курсов.