Минское «Динамо» подписало канадского чемпиона мира Патрика Уиркоша

Представитель Беларуси в КХЛ минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с 27-летним канадским защитником Патриком Уиркошем (Patrick Wiercioch).

Канадец является чемпионом ира 2015 года. На турнире в Чехии Уиркош провел 10 матей, набрав 4 (1+3) балла. В том числе играл в четвертьфинале против сборной Беларуси, когда канадцы крупно победили — 9:0.

В НХЛ Уиркош, имеющий польские корни, провел 268 матчей за «Оттаву», «Колорадо» и «Ванкувер», набрав 74 (16+58) балла, 138 минут штрафа и «-5» по системе «плюс/минус».

Минувший сезоне новобранец «Динамо» играл в АХЛ за «Ютику» — фарм-клуб «Ванкувера».

Ранее «Динамо» подписало еще одного экс-энхаэловца — обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» нападающего Бо Беннетта.