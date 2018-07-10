Представлен трейлер белорусского триллера «Внутри себя»

Опубликован трейлер белорусского психологического триллера «Внутри себя» режиссера Сергея Талыбова.

Фильм был снят в Минске весной 2018 года. Продюсерами картины выступили Виктор Лобкович, Сергей Якубовский, Андрей Курейчик и Андрей Клюкович. Картина снималась за счет частных средств, объединила усилия нескольких белорусских кинокомпаний.

Идею фильма придумал режиссер Сергей Талыбов, известный по приключенческому сериалу «Следы Апостолов». Сценарий написала Мария Емельянова.

Фильм рассказывает историю популярного минского фотографа, страдающего сложным психическим расстройством, его жены, психолога и следователя, оказавшихся в центре загадочной истории, которая развернулась на минской улице Раковская.

Остросюжетный триллер построен по всем канонам жанра: загадочные убийства, неожиданные сюжетные ходы, загадка, которая требует напряженного расследования, психологические игры, мистика.

Оператором-постановщиком выступил Александр Алейников. Его работа «Души мертвые» режиссера Виктора Красовского стала победителем Национального конкурса международного кинофестиваля «Листапад».

В фильме снялось созвездие белорусских актеров. Главные роли сыграли ведущий актеры Купаловского театра Павел Харланчук и Зоя Белохвостик, актриса Национального театра им. Горького Вероника Пляшкевич, заслуженный артист Игорь Сигов.

Продюсеры собираются выпустить триллер «Внутри себя» в национальный прокат осенью 2018 года.