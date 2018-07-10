Лукашенко стал президентом Беларуси 24 года назад

Депутат Верховного совета Александр Лукашенко выиграл выборы и стал первым президентом независимой Беларуси 10 июля 1994 года.

Конкурентами Лукашенко были премьер-министр Вячеслав Кебич, спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков, председатель Союза аграриев Александр Дубко и лидер Белорусского народного фронта Зенон Пазьняк.

Во второй тур из шести кандидатов в президенты прошли двое: за Лукашенко проголосовало 4,2 млн избирателей, за Кебича — 748 тысяч.