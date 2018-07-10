Лукашенко стал президентом Беларуси 24 года назад

/ Выборы
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Депутат Верховного совета Александр Лукашенко выиграл выборы и стал первым президентом независимой Беларуси 10 июля 1994 года.

Конкурентами Лукашенко были премьер-министр Вячеслав Кебич, спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков, председатель Союза аграриев Александр Дубко и лидер Белорусского народного фронта Зенон Пазьняк.

Во второй тур из шести кандидатов в президенты прошли двое: за Лукашенко проголосовало 4,2 млн избирателей, за Кебича — 748 тысяч.

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Тэги: президент Беларуси президентские выборы-1994 Персона: Александр Лукашенко Вячеслав Кебич Станислав Шушкевич Василий Новиков Александр Дубко Зенон Пазьняк

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  • Это хорошо, что мы, Белорусский народ 24 года живём под мирным небом РБ. Лучше быть бедным, чем нищими, лучше дышать мирным небом, чем сидеть или лежать в окопе или в сырой земле. Скоро все экономические проблемы уйдут и мы опять заживём хорошо. Если экономику, зарплаты, пенсии не подымит А.Г. Лукашенко, то ЕЁ уже не подымет, НЕКТО !!!
  • Это хорошо, что мы, Белорусский народ 24 года живём под мирным небом РБ. Лучше быть бедным, чем нищими, лучше дышать мирным небом, чем сидеть или лежать в окопе или в сырой земле. Скоро все экономические проблемы уйдут и мы опять заживём хорошо. Если экономику, зарплаты, пенсии не подымит А.Г. Лукашенко, то ЕЁ уже не подымет, НЕКТО !!!