Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook из-за инцидента с Домагоем Видой

/ Спорт
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На странице появилось много оценок в одну звезду после негативной реакции ФИФА на видео со словами «Слава Украине» в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

За короткий промежуток времени рейтинг страницы в соцсети упал до 1,4 звезд из пяти: единицу поставили 150 тысяч человек, сообщает NV.ua.

Поддержали украинцев и некоторые белорусы:

 

 

Сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки ФК «Динамо-Киев» Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому клубу.

«Слава Украине! Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение. Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Украина-Россия ФИФА футбол-ЧМ-2018 Персона: Огнен Вукоевич Домагой Вида

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  • Не, ну я вот тоже ничего плохого не вижу в словах "Косово - это Сербия". Не сомневаюсь, что "некоторые белорусы" со мной солидарны.
  • Героям слава!!!
  • И чё?
  • В том что Косово это Сербия.
  • Всем плевать на рейтинг страницы в мордокниге.
  • Всем плевать на рейтинг страницы в мордокниге.
  • Судя по количеству воскл.знаков, на вас, похоже, пистолет наставили...
  • Судя по количеству воскл.знаков, на вас, похоже, пистолет наставили...