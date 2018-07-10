Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook из-за инцидента с Домагоем Видой

На странице появилось много оценок в одну звезду после негативной реакции ФИФА на видео со словами «Слава Украине» в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

За короткий промежуток времени рейтинг страницы в соцсети упал до 1,4 звезд из пяти: единицу поставили 150 тысяч человек, сообщает NV.ua .

Поддержали украинцев и некоторые белорусы:

Сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки ФК «Динамо-Киев» Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому клубу.

«Слава Украине! Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение. Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича.