Видеофакт. Хорватский футболист снова прокричал «Слава Украине»

Забивший гол сборной России в победном матче на чемпионате мира Домагой Вида записал второе видео во время празднования.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал блогер Даниил Яковлев. Судя по всему, это видео также было записано после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. На нем Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет. Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг «Слава Украине». Также хорват выкрикнул «Белград, гори».

Сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки ФК «Динамо-Киев» Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому клубу. «Слава Украине! Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении. В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение, а хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича. Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.