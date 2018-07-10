Видеофакт. Хорватский футболист снова прокричал «Слава Украине»

/ Спорт
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Забивший гол сборной России в победном матче на чемпионате мира Домагой Вида записал второе видео во время празднования.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал блогер Даниил Яковлев. Судя по всему, это видео также было записано после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. На нем Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет. Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг «Слава Украине». Также хорват выкрикнул «Белград, гори».

Сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки ФК «Динамо-Киев» Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому клубу. «Слава Украине! Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении. В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение, а хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича. Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 ФК Динамо-Киев Украина-Россия Украина-Хорватия Персона: Домагой Вида

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  • Про то, что Вукоевич за свои вопли заплатит штраф, то ли боимся написать, то ли не разрешают...
  • Нет, Навины стесняются писать о том, что ФИФА подвергла всех санкциям, а Виде вкатили и штраф и предупреждение и заставили принести извинения. Не удивлюсь если будут новые санкции за "Гори Белград".
  • Нет, Навины стесняются писать о том, что ФИФА подвергла всех санкциям, а Виде вкатили и штраф и предупреждение и заставили принести извинения. Не удивлюсь если будут новые санкции за "Гори Белград".
  • Нет, Навины стесняются писать о том, что ФИФА подвергла всех санкциям, а Виде вкатили и штраф и предупреждение и заставили принести извинения. Не удивлюсь если будут новые санкции за "Гори Белград".