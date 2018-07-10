Брестские пенсионеры чуть не сгорели у себя дома

В многоэтажном жилом доме произошел пожар.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, пламя выбивалось из окна однокомнатной квартиры на третьем этаже, огонь поднимался к окнам четвертого, сообщает пресс-служба министерства.

Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудники МЧС спасли 87-летнюю женщину квартиры, где случился пожар, и ее пожилых соседей: мужа и жену. Их осмотрели медики и отпустили домой.

Огонь повредил внутреннюю отделку в помещениях комнаты, кухни и балкона в квартире, а также личные вещи.

Одна из версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.