Возле железнодорожного вокзала в Минске начинают строить Minsk City Mall

Торгово-развлекательный комплекс Minsk City Mall общей площадью 50 000 кв. м будет построен на пересечении улиц Льва Толстого и Рабкоровская. Объект строит российская компания Amtel Properties.

ТРК будет расположен в границах строящейся транспортной развязки и хаба, объединяющего железнодорожный вокзал, скоростную линию до аэропорта, международную и межрегиональную автостанции, метро. Minsk City Mall частично расположен над новой станцией метро «Вокзальная», которая будет связана подземным траволатором со станцией метро «Площадь Ленина».

«Minsk City Mall строится напротив нашего комплекса с отелем Hampton by Hilton и современным бизнес-центром. Таким образом, ТРК будет логичным продолжением уже сложившейся инфраструктуры, созданной группой Amtel на улице Льва Толстого», — говорит генеральный директор группы Amtel Даниэль Гупта.

Концепцию торгового центра разработала международная архитектурная компания Chapman Taylor.

Minsk City Mall предложит жителям столицы три этажа разнообразных магазинов и развлечений всей семьей. В числе потенциальных арендаторов продуктовый гипермаркет, магазин бытовой техники и электроники, магазин сегмента DIY, качественные белорусские и международные бренды одежды, обуви, кожгалантерея, банковские отделения, магазины сотовой связи и парфюмерии, кафе и рестораны.

На верхнем этаже разместится шестизальный кинотеатр, детская игровая комната и зона фуд-корта. На подземных этажах будет парковка на 700 машиномест.

Компании Amtel Properties ведет бизнес в России, Украине, Беларуси и Грузии, специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью. Общий объем портфеля объектов и проектов превышает 1 млн кв. м.