Белорусских студентов отправляют собирать урожай в Молдову

/ Общество
Просмотров: 87 Комментариев: 0

Такие договоренности достигнуты при содействии белорусского посла Сергея Чичука во время визита представителей Республиканского штаба студенческих отрядов в июне этого года в Молдову.

«На базе Витебского областного штаба трудовых дел сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. В ближайшее время запланирован его выезд в Гагаузию для сбора урожая в колхозе "Победа" села Копчак. Молодые люди будут заниматься уборкой персиков, слив и винограда столовых сортов», — уточнил второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун, передает БЕЛТА.

Всего за пределами страны работают семь студотрядов. Например, будущие строители оттачивают мастерство в Ханты-Мансийском автономном округе и на реконструкции объектов музея-заповедника в городе Пушкино, а официанты — в Сочи.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: уборка урожая студотряд белорусские студенты Беларусь-Молдова Персона: Сергей Чичук Олег Дикун Город: Кишинев

Другие материалы на эту тему:

Минск — Кишинев: на миллиард еще не надружили

Минск — Кишинев: на миллиард еще не надружили

Лукашенко одолжил самолет президенту Молдовы, чтобы тот вернулся домой

Лукашенко одолжил самолет президенту Молдовы, чтобы тот вернулся домой

«Белагро-2017». Как молдавский премьер угощал белорусского вином и сухофруктами

«Белагро-2017». Как молдавский премьер угощал белорусского вином и сухофруктами

Наперегонки с дождем. Как убирают хлеб на полях Минщины

Наперегонки с дождем. Как убирают хлеб на полях Минщины

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте