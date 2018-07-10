Белорусских студентов отправляют собирать урожай в Молдову

Такие договоренности достигнуты при содействии белорусского посла Сергея Чичука во время визита представителей Республиканского штаба студенческих отрядов в июне этого года в Молдову.

«На базе Витебского областного штаба трудовых дел сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. В ближайшее время запланирован его выезд в Гагаузию для сбора урожая в колхозе "Победа" села Копчак. Молодые люди будут заниматься уборкой персиков, слив и винограда столовых сортов», — уточнил второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун, передает БЕЛТА .

Всего за пределами страны работают семь студотрядов. Например, будущие строители оттачивают мастерство в Ханты-Мансийском автономном округе и на реконструкции объектов музея-заповедника в городе Пушкино, а официанты — в Сочи.