Лукашенко подарил колхозу «Родина» автомобиль

/ Экономика
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Президент посетил Белыничский район, где подарил коллективу местного сельхозпредприятия автомобиль Geely Atlas.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства рассказал, что подарок подбирали долго: когда предложили вручить автомобиль, он засомневался, ведь председателю и так есть на чем ездить, передает БЕЛТА.

«Сказали, что свадьбы будут возить на этом автомобиле и, если кто-то приболеет, в больницу, еще куда-то. Вот вам автомобиль, ездите на здоровье!» — сказал Лукашенко.

«Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд аграриев. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита.

Президент поставил колхоз в пример руководству района и высказал недовольство снижением социально-экономических показателей.

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Тэги: Geely колхоз Родина подарок Лукашенко Город: Белыничи

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  • Лукашенко что, купил этот авто за свои бабки и подарил? Люди, думайте, что пишете. Он просто забрал с завода машину, которую люди собирали, но за которую ни они, не завод, денег не получит...Подарил колхозу.....что, на этой машине трактористы будут кататься? Будет боров-председатель на ней кататься, а не "колхоз". <удалено модератором>
  • Я прослезился. Фразе "образно говоря" отдельный респект. "Биение сердца" тоже прикольнуло. "Глава государства рассказал, что подарок подбирали долго"." Сказали, что свадьбы будут возить на этом автомобиле и, если кто-то приболеет, в больницу, еще куда-то". Но вместе с тем: "Президент поставил колхоз в пример руководству района и высказал недовольство снижением социально-экономических показателей". То есть вам отдельный респект, но чтобы свадьбы, бля, как я сказал! "Он то плакал, то смеялся. То щетинился, как ёж. Да он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмёшь?"
  • Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд (агрария) ЖУРНАЛИСТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита. Я всего лишь поменял "агрария" на "журналиста". Продолжим? Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд КАМЕНЩИКА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд МАЛЯРА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд ПРЕЗИДЕНТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Нет в мире труда более самоотверженного, чем Васіль Быкаў. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Ну как-то так. Что скажете?
  • Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд (агрария) ЖУРНАЛИСТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита. Я всего лишь поменял "агрария" на "журналиста". Продолжим? Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд КАМЕНЩИКА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд МАЛЯРА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд ПРЕЗИДЕНТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Нет в мире труда более самоотверженного, чем Васіль Быкаў. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Ну как-то так. Что скажете?
  • Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд (агрария) ЖУРНАЛИСТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита. Я всего лишь поменял "агрария" на "журналиста". Продолжим? Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд КАМЕНЩИКА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд МАЛЯРА. Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд ПРЕЗИДЕНТА. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Нет в мире труда более самоотверженного, чем Васіль Быкаў. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю. Ну как-то так. Что скажете?
  • "Глава государства рассказал, что подарок подбирали ДОЛГО": Тваю мать! ДОЛГО он подбирал. Ну правильно. У моей польской бабушки пенсия 350 евро , а у моей мамы 350 белорусских рублей. Можно подбирать.