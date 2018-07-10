Лукашенко подарил колхозу «Родина» автомобиль

Президент посетил Белыничский район, где подарил коллективу местного сельхозпредприятия автомобиль Geely Atlas.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства рассказал, что подарок подбирали долго: когда предложили вручить автомобиль, он засомневался, ведь председателю и так есть на чем ездить, передает БЕЛТА .

«Сказали, что свадьбы будут возить на этом автомобиле и, если кто-то приболеет, в больницу, еще куда-то. Вот вам автомобиль, ездите на здоровье!» — сказал Лукашенко.

«Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд аграриев. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита.

Президент поставил колхоз в пример руководству района и высказал недовольство снижением социально-экономических показателей.