Лукашенко подарил колхозу «Родина» автомобиль

Президент при посещении Белыничного района подарил коллективу местного сельхозпредприятия автомобиль Geely Atlas.

Глава государства рассказал, что подарок коллективу подбирали долго. Когда предложили вручить работникам колхоза автомобиль, он засомневался: ведь председателю кооператива и так есть на чем ездить, передает БЕЛТА .

«Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд аграриев. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита.

Критикуя руководство района за падение социально-экономических показателей, президент привел в пример опыт «Родины»: колхоз уже много лет успешно работает благодаря инновационным подходам к работе и «хозяйственному отношению к делу».