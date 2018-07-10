Лукашенко подарил колхозу «Родина» автомобиль

/ Экономика
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Президент при посещении Белыничного района подарил коллективу местного сельхозпредприятия автомобиль Geely Atlas.

Глава государства рассказал, что подарок коллективу подбирали долго. Когда предложили вручить работникам колхоза автомобиль, он засомневался: ведь председателю кооператива и так есть на чем ездить, передает БЕЛТА.

«Нет в мире труда более самоотверженного, чем труд аграриев. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящим землю, образно говоря — чувствующим биение ее сердца», — сказал Лукашенко во время визита.

Критикуя руководство района за падение социально-экономических показателей, президент привел в пример опыт «Родины»: колхоз уже много лет успешно работает благодаря инновационным подходам к работе и «хозяйственному отношению к делу».

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Тэги: Geely колхоз Родина Город: Белыничи

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